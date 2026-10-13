Что будут думать в День воскресения грешники, которые говорят ложь от имени Аллаха? Они будут думать о мучительном наказании, которому их подвергнут, и поэтому Всевышний Аллах сказал: «В День воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха, с почерневшими лицами. Разве не в Геенне обитель возгордившихся?» (39:60). Аллах оказывает людям великую милость и одаряет их щедрыми дарами, однако большинство людей либо не благодарят Его надлежащим образом, либо пользуются Его дарами для совершения грехов, либо вообще отвергает милость, которую Он ниспослал рабам. Среди людей действительно очень мало благодарных рабов, которые признают милость своего Господа, воздают Ему хвалу и пользуются дарованными щедротами для совершения праведных поступков. Опираясь на этот аят, богословы утверждают, что все продукты питания считаются дозволенными, кроме тех, которые запрещены мусульманским шариатом, потому что Всевышний Аллах упрекнул грешников, которые безосновательно объявили запрещенными некоторые из Божьих щедрот.