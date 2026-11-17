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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 6
Yunus
6
10:6
ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون ٦
إِنَّ فِى ٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَّقُونَ ٦
إِنَّ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱخۡتِلَٰفِ
ﳂ
ٱلَّيۡلِ
ﳃ
وَٱلنَّهَارِ
ﳄ
وَمَا
ﳅ
خَلَقَ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
فِي
ﳈ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳉ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﳊ
لَأٓيَٰتٖ
ﳋ
لِّقَوۡمٖ
ﳌ
يَتَّقُونَ
ﳍ
٦
ﳎ
Quả thật, trong sự luân phiên của đêm và ngày, và trong những gì mà Allah đã tạo ra trong các tầng trời và trái đất đều là những dấu hiệu (chứng minh quyền năng của Allah) dành cho những người ngoan đạo (ngay chính, sợ Allah).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.