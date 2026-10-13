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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 59
Yunus
59
10:59
قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ٥٩
قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍۢ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًۭا وَحَلَـٰلًۭا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩
قُلۡ
ﲋ
أَرَءَيۡتُم
ﲌ
مَّآ
ﲍ
أَنزَلَ
ﲎ
ٱللَّهُ
ﲏ
لَكُم
ﲐ
مِّن
ﲑ
رِّزۡقٖ
ﲒ
فَجَعَلۡتُم
ﲓ
مِّنۡهُ
ﲔ
حَرَامٗا
ﲕ
وَحَلَٰلٗا
ﲖ
قُلۡ
ﲗ
ءَآللَّهُ
ﲘ
أَذِنَ
ﲙ
لَكُمۡۖ
ﲚﲛ
أَمۡ
ﲜ
عَلَى
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
تَفۡتَرُونَ
ﲟ
٥٩
ﲠ
(Hỡi Thiên Sứ Muhammad), Ngươi hãy nói (với những kẻ đa thần): “Các ngươi có xem lại việc các ngươi tự ý cấm và cho phép dùng các bổng lộc mà Allah đã ban xuống cho các ngươi không?” Ngươi hãy nói với chúng: “Phải chăng Allah đã cho phép các ngươi (quyền hạn đó) hay các ngươi chỉ bịa đặt rồi nói khống cho Allah?
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.