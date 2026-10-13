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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 58
Yunus
58
10:58
قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ٥٨
قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌۭ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨
قُلۡ
ﲀ
بِفَضۡلِ
ﲁ
ٱللَّهِ
ﲂ
وَبِرَحۡمَتِهِۦ
ﲃ
فَبِذَٰلِكَ
ﲄ
فَلۡيَفۡرَحُواْ
ﲅ
هُوَ
ﲆ
خَيۡرٞ
ﲇ
مِّمَّا
ﲈ
يَجۡمَعُونَ
ﲉ
٥٨
ﲊ
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với nhân loại): “Với hồng phúc của Allah và lòng thương xót của Ngài, các ngươi hãy vui hưởng.” Điều đó tốt hơn những gì mà họ đã tích lũy và tom góp được.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.