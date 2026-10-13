{دەبێت تەنها سوێند بە خوا بخورێت} [ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - داوای ههواڵت لێ ئهكهن ئایا ئهو ههواڵانهی كه تۆ به ئێمهى ئهدهیت سهبارهت به مردن و زیندوو بوونهوهو سزادانمان ئایا حهقه؟ [ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - بڵێ: بهڵێ سوێند بێت به پهروهردگارم ههموو ئهو شتانه حهقهو ڕووئهدات و جێبهجێ ئهبێ [ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٥٣) ] وه ئێوهش ڕزگارتان نابێ له ژێر دهسهڵاتی خوای گهوره، له قورئانى پیرۆز له سێ ئایهتدا خواى گهوره فهرمان به پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - دهكات كه سوێند بۆ كافران بخوات به خواى گهوره لهسهر زیندووبوونهوه: ئهم ئایهته، وه له سورهتى (سبأ/ ٣) [ وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لاَ تَأْتِينَا الساعة قُلْ بلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ] وه له سورهتى (التغابن/ ٧) [ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ].