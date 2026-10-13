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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 50
Yunus
50
10:50
قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ٥٠
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًۭا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠
قُلۡ
ﲮ
أَرَءَيۡتُمۡ
ﲯ
إِنۡ
ﲰ
أَتَىٰكُمۡ
ﲱ
عَذَابُهُۥ
ﲲ
بَيَٰتًا
ﲳ
أَوۡ
ﲴ
نَهَارٗا
ﲵ
مَّاذَا
ﲶ
يَسۡتَعۡجِلُ
ﲷ
مِنۡهُ
ﲸ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﲹ
٥٠
ﲺ
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với chúng: “Các ngươi hãy nghĩ xem, nếu (Allah) ban hình phạt xuống các ngươi vào ban đêm hoặc ban ngày thì hình phạt nào sẽ là cái mà những tên tội lỗi thúc giục nó mau đến?!”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.