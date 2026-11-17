Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 5
Yunus
5
10:5
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذالك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ٥
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءًۭ وَٱلْقَمَرَ نُورًۭا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٥
هُوَ
ﲦ
ٱلَّذِي
ﲧ
جَعَلَ
ﲨ
ٱلشَّمۡسَ
ﲩ
ضِيَآءٗ
ﲪ
وَٱلۡقَمَرَ
ﲫ
نُورٗا
ﲬ
وَقَدَّرَهُۥ
ﲭ
مَنَازِلَ
ﲮ
لِتَعۡلَمُواْ
ﲯ
عَدَدَ
ﲰ
ٱلسِّنِينَ
ﲱ
وَٱلۡحِسَابَۚ
ﲲﲳ
مَا
ﲴ
خَلَقَ
ﲵ
ٱللَّهُ
ﲶ
ذَٰلِكَ
ﲷ
إِلَّا
ﲸ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﲹﲺ
يُفَصِّلُ
ﲻ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﲼ
لِقَوۡمٖ
ﲽ
يَعۡلَمُونَ
ﲾ
٥
ﲿ
Ngài là Ðấng đã tạo ra mặt trời chiếu sáng (chói lọi) và mặt trăng mang ánh sáng (dịu mát) và Ngài sắp đặt cho nó xuất hiện tại các vị trí khác nhau để các ngươi nhận biết được số lượng năm tháng và tính toán (thời gian). Allah đã tạo ra điều này vì chân lý. Ngài giải thích rõ các dấu hiệu (của Ngài) cho nhóm người hiểu biết.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.