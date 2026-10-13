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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 47
Yunus
47
10:47
ولكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ٤٧
وَلِكُلِّ أُمَّةٍۢ رَّسُولٌۭ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٤٧
وَلِكُلِّ
ﱿ
أُمَّةٖ
ﲀ
رَّسُولٞۖ
ﲁﲂ
فَإِذَا
ﲃ
جَآءَ
ﲄ
رَسُولُهُمۡ
ﲅ
قُضِيَ
ﲆ
بَيۡنَهُم
ﲇ
بِٱلۡقِسۡطِ
ﲈ
وَهُمۡ
ﲉ
لَا
ﲊ
يُظۡلَمُونَ
ﲋ
٤٧
ﲌ
Mỗi cộng đồng (dân tộc, quốc gia) đều có một Sứ Giả (được Allah phái đến). Vì vậy, khi sứ giả của họ đến, mọi việc tranh chấp giữa họ sẽ được giải quyết một cách công bằng và họ sẽ không bị đối xử bất công.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.