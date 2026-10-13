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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 46
Yunus
46
10:46
واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ٤٦
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ٤٦
وَإِمَّا
ﱯ
نُرِيَنَّكَ
ﱰ
بَعۡضَ
ﱱ
ٱلَّذِي
ﱲ
نَعِدُهُمۡ
ﱳ
أَوۡ
ﱴ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﱵ
فَإِلَيۡنَا
ﱶ
مَرۡجِعُهُمۡ
ﱷ
ثُمَّ
ﱸ
ٱللَّهُ
ﱹ
شَهِيدٌ
ﱺ
عَلَىٰ
ﱻ
مَا
ﱼ
يَفۡعَلُونَ
ﱽ
٤٦
ﱾ
Cho dù TA cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) thấy một vài (hình phạt) mà TA đã hứa với chúng hay TA làm cho Ngươi chết đi thì đằng nào chúng cũng phải trở về trình diện TA. Rồi đây Allah sẽ là nhân chứng cho những gì chúng đã từng làm.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.