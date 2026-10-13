[ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - یان ئهوهتا ههندێك لهو ههڕهشانهی كه لهوانمان كردبوو نیشانتى ئهدهین بهوهی كه دینهكهت ئاشكرا ئهكهین وه ئهوان ئهكوژین و لهناویان ئهبهین [ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ ] یاخود ئهتمرێنین پێش ئهوهی سهركهوی بهسهر كافران [ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ] وه گهڕانهوهی ئهوان بۆ لای ئێمهیهو له قیامهت سزایان دهدهین [ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦) ] پاشان خوای گهوره شایهته بهسهر ئهو كردهوانهی كه له دونیا كردوویانهو ئهنجامیان داوه.