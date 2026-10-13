[ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ] وه له ڕۆژی قیامهت كه خوای گهوره كۆیان ئهكاتهوه وهك ئهوه وایه كه تهنها كاتێكی كهمیان له ژیانی دونیا بهسهر بردبێت [ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ] ههست ئهكهن ژیانی دونیا تهنها ئهوهنده بووه كه یهكترناسینێكیان تیا كردووه، یاخود له رۆژى قیامهت كهسوكارو خزمان یهكترى دهناسنهوه بهڵام كهس نایپهرژێته سهركهس [ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (٤٥) ] ئهو كهسانهی كه باوهڕیان به گهیشتن نهبووه به خوای گهوره له ڕۆژی قیامهت ئهوانه خهسارهتمهندو زهرهرمهند بوونهو هیدایهتدراو نهبوونه.