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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 44
Yunus
44
10:44
ان الله لا يظلم الناس شييا ولاكن الناس انفسهم يظلمون ٤٤
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًۭٔا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٤
إِنَّ
ﱎ
ٱللَّهَ
ﱏ
لَا
ﱐ
يَظۡلِمُ
ﱑ
ٱلنَّاسَ
ﱒ
شَيۡـٔٗا
ﱓ
وَلَٰكِنَّ
ﱔ
ٱلنَّاسَ
ﱕ
أَنفُسَهُمۡ
ﱖ
يَظۡلِمُونَ
ﱗ
٤٤
ﱘ
Thật vậy, Allah đã không bất công với con người về bất cứ điều gì, nhưng chính con người lại bất công với bản thân mình.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.