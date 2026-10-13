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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 41
Yunus
41
10:41
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم برييون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ٤١
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٤١
وَإِن
ﳗ
كَذَّبُوكَ
ﳘ
فَقُل
ﳙ
لِّي
ﳚ
عَمَلِي
ﳛ
وَلَكُمۡ
ﳜ
عَمَلُكُمۡۖ
ﳝﳞ
أَنتُم
ﳟ
بَرِيٓـُٔونَ
ﳠ
مِمَّآ
ﳡ
أَعۡمَلُ
ﳢ
وَأَنَا۠
ﳣ
بَرِيٓءٞ
ﳤ
مِّمَّا
ﳥ
تَعۡمَلُونَ
ﳦ
٤١
ﳧ
Nếu như chúng phủ nhận Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) thì Ngươi hãy nói: “Ta chịu trách nhiệm cho hành động của Ta và các ngươi chịu trách nhiệm cho hành động của các ngươi, các ngươi không liên can đến việc làm của Ta và Ta không liên can đến việc làm của các ngươi.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.