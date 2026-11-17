﴿إِلَیۡهِ﴾ تَعَالَى ﴿مَرۡجِعُكُمۡ جَمِیعࣰاۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقًّاۚ﴾ مَصْدَرَانِ مَنْصُوبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدَّر ﴿إِنَّهُۥ﴾ بِالْكَسْرِ اسْتِئْنَافًا وَالْفَتْح عَلَى تَقْدِير اللَّام ﴿یَبۡدَؤُا۟ ٱلۡخَلۡقَ﴾ أَيْ بَدَأَهُ بِالْإِنْشَاءِ ﴿ثُمَّ یُعِیدُهُۥ﴾ بِالْبَعْثِ ﴿لِیَجۡزِیَ﴾ يُثِيب ﴿ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ لَهُمۡ شَرَابࣱ مِّنۡ حَمِیمࣲ﴾ مَاء بَالِغ نِهَايَة الْحَرَارَة ﴿وَعَذَابٌ أَلِیمُۢ﴾ مُؤْلِم ﴿بِمَا كَانُوا۟ یَكۡفُرُونَ ٤﴾ أَيْ بِسَبَبِ كُفْرهمْ