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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 39
Yunus
39
10:39
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذالك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ٣٩
بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٩
بَلۡ
ﲳ
كَذَّبُواْ
ﲴ
بِمَا
ﲵ
لَمۡ
ﲶ
يُحِيطُواْ
ﲷ
بِعِلۡمِهِۦ
ﲸ
وَلَمَّا
ﲹ
يَأۡتِهِمۡ
ﲺ
تَأۡوِيلُهُۥۚ
ﲻﲼ
كَذَٰلِكَ
ﲽ
كَذَّبَ
ﲾ
ٱلَّذِينَ
ﲿ
مِن
ﳀ
قَبۡلِهِمۡۖ
ﳁﳂ
فَٱنظُرۡ
ﳃ
كَيۡفَ
ﳄ
كَانَ
ﳅ
عَٰقِبَةُ
ﳆ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳇ
٣٩
ﳈ
Đúng hơn, chúng đã phủ nhận những gì mà chúng không thể bao hàm với sự hiểu biết của chúng và chúng chưa đạt được lời giải thích của nó. Tương tự như thế, những kẻ trước chúng cũng đã phủ nhận. Cho nên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy xem kết cuộc của những kẻ làm điều sai quấy đã diễn ra thế nào!
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.