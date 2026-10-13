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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 36
Yunus
36
10:36
وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شييا ان الله عليم بما يفعلون ٣٦
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٦
وَمَا
ﱶ
يَتَّبِعُ
ﱷ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
ظَنًّاۚ
ﱺﱻ
إِنَّ
ﱼ
ٱلظَّنَّ
ﱽ
لَا
ﱾ
يُغۡنِي
ﱿ
مِنَ
ﲀ
ٱلۡحَقِّ
ﲁ
شَيۡـًٔاۚ
ﲂﲃ
إِنَّ
ﲄ
ٱللَّهَ
ﲅ
عَلِيمُۢ
ﲆ
بِمَا
ﲇ
يَفۡعَلُونَ
ﲈ
٣٦
ﲉ
Và hầu hết (những kẻ đa thần) chỉ đi theo giả định. Thật vậy, giả định không thay thế được gì cho sự thật. Quả thật, Allah biết rõ những điều chúng làm.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.