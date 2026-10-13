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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 35
Yunus
35
10:35
قل هل من شركايكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ٣٥
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٥
قُلۡ
ﱕ
هَلۡ
ﱖ
مِن
ﱗ
شُرَكَآئِكُم
ﱘ
مَّن
ﱙ
يَهۡدِيٓ
ﱚ
إِلَى
ﱛ
ٱلۡحَقِّۚ
ﱜﱝ
قُلِ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
يَهۡدِي
ﱠ
لِلۡحَقِّۗ
ﱡﱢ
أَفَمَن
ﱣ
يَهۡدِيٓ
ﱤ
إِلَى
ﱥ
ٱلۡحَقِّ
ﱦ
أَحَقُّ
ﱧ
أَن
ﱨ
يُتَّبَعَ
ﱩ
أَمَّن
ﱪ
لَّا
ﱫ
يَهِدِّيٓ
ﱬ
إِلَّآ
ﱭ
أَن
ﱮ
يُهۡدَىٰۖ
ﱯﱰ
فَمَا
ﱱ
لَكُمۡ
ﱲ
كَيۡفَ
ﱳ
تَحۡكُمُونَ
ﱴ
٣٥
ﱵ
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hỏi chúng: “Có thần linh nào của các ngươi hướng dẫn đến chân lý không?” Ngươi hãy nói: “Allah hướng dẫn đến chân lý.” Vậy Ðấng hướng dẫn đến chân lý đáng được tuân theo hơn hay một kẻ không thể hướng dẫn trừ phi được hướng dẫn? Các ngươi cư xử và đánh giá sao thế?
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.