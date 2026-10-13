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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 34
Yunus
34
10:34
قل هل من شركايكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى توفكون ٣٤
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٣٤
قُلۡ
ﱁ
هَلۡ
ﱂ
مِن
ﱃ
شُرَكَآئِكُم
ﱄ
مَّن
ﱅ
يَبۡدَؤُاْ
ﱆ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱇ
ثُمَّ
ﱈ
يُعِيدُهُۥۚ
ﱉﱊ
قُلِ
ﱋ
ٱللَّهُ
ﱌ
يَبۡدَؤُاْ
ﱍ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱎ
ثُمَّ
ﱏ
يُعِيدُهُۥۖ
ﱐﱑ
فَأَنَّىٰ
ﱒ
تُؤۡفَكُونَ
ﱓ
٣٤
ﱔ
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ đa thần): “Các thần linh mà các ngươi thờ phượng ngoài Allah có khả năng khởi tạo (vũ trụ) và tái tạo nó không?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: “Allah khởi tạo (vũ trụ) và tái tạo nó trở lại.” Vậy sao các ngươi vẫn còn xa lánh (chân lý)?”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.