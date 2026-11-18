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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 31
Yunus
31
10:31
قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ٣١
قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١
قُلۡ
ﲩ
مَن
ﲪ
يَرۡزُقُكُم
ﲫ
مِّنَ
ﲬ
ٱلسَّمَآءِ
ﲭ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲮ
أَمَّن
ﲯ
يَمۡلِكُ
ﲰ
ٱلسَّمۡعَ
ﲱ
وَٱلۡأَبۡصَٰرَ
ﲲ
وَمَن
ﲳ
يُخۡرِجُ
ﲴ
ٱلۡحَيَّ
ﲵ
مِنَ
ﲶ
ٱلۡمَيِّتِ
ﲷ
وَيُخۡرِجُ
ﲸ
ٱلۡمَيِّتَ
ﲹ
مِنَ
ﲺ
ٱلۡحَيِّ
ﲻ
وَمَن
ﲼ
يُدَبِّرُ
ﲽ
ٱلۡأَمۡرَۚ
ﲾﲿ
فَسَيَقُولُونَ
ﳀ
ٱللَّهُۚ
ﳁﳂ
فَقُلۡ
ﳃ
أَفَلَا
ﳄ
تَتَّقُونَ
ﳅ
٣١
ﳆ
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy hỏi (những kẻ đa thần phủ nhận Allah): “Ai ban lộc cho các ngươi từ trời đất? Ai chi phối thính giác và thị giác của các ngươi? Ai đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra từ cái sống? Và ai điều hành, sắp xếp mọi hoạt động (của vũ trụ)?” Chúng sẽ nói: “Allah”. Vì vậy, Ngươi hãy nói với chúng: “Vậy tại sao các ngươi không sợ (Ngài)?”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.