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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 3
Yunus
3
10:3
ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذالكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون ٣
إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣
إِنَّ
ﱤ
رَبَّكُمُ
ﱥ
ٱللَّهُ
ﱦ
ٱلَّذِي
ﱧ
خَلَقَ
ﱨ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱩ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱪ
فِي
ﱫ
سِتَّةِ
ﱬ
أَيَّامٖ
ﱭ
ثُمَّ
ﱮ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱯ
عَلَى
ﱰ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱱﱲ
يُدَبِّرُ
ﱳ
ٱلۡأَمۡرَۖ
ﱴﱵ
مَا
ﱶ
مِن
ﱷ
شَفِيعٍ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
مِنۢ
ﱺ
بَعۡدِ
ﱻ
إِذۡنِهِۦۚ
ﱼﱽ
ذَٰلِكُمُ
ﱾ
ٱللَّهُ
ﱿ
رَبُّكُمۡ
ﲀ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﲁﲂ
أَفَلَا
ﲃ
تَذَكَّرُونَ
ﲄ
٣
ﲅ
Thật vậy, Thượng Đế của các ngươi (hỡi những kẻ ngạc nhiên) là Allah, Đấng đã tạo ra các tầng trời và trái đất trong sáu ngày, rồi Ngài ngự trị trên ngai vương. Ngài điều hành và sắp xếp mọi công việc. Không có bất cứ ai can thiệp (cho ai) ngoại trừ có sự cho phép của Ngài. Đó là Allah, Thượng Đế của các ngươi, vì vậy các ngươi hãy tôn thờ Ngài, lẽ nào các ngươi không lưu tâm?!
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.