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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 29
Yunus
29
10:29
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين ٢٩
فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَـٰفِلِينَ ٢٩
فَكَفَىٰ
ﲋ
بِٱللَّهِ
ﲌ
شَهِيدَۢا
ﲍ
بَيۡنَنَا
ﲎ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﲏ
إِن
ﲐ
كُنَّا
ﲑ
عَنۡ
ﲒ
عِبَادَتِكُمۡ
ﲓ
لَغَٰفِلِينَ
ﲔ
٢٩
ﲕ
“Allah đã đủ làm nhân chứng cho bọn ta và các ngươi, và bọn ta đã không biết gì về sự thờ phượng của các ngươi.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.