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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 28
Yunus
28
10:28
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاوكم فزيلنا بينهم وقال شركاوهم ما كنتم ايانا تعبدون ٢٨
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٢٨
وَيَوۡمَ
ﱶ
نَحۡشُرُهُمۡ
ﱷ
جَمِيعٗا
ﱸ
ثُمَّ
ﱹ
نَقُولُ
ﱺ
لِلَّذِينَ
ﱻ
أَشۡرَكُواْ
ﱼ
مَكَانَكُمۡ
ﱽ
أَنتُمۡ
ﱾ
وَشُرَكَآؤُكُمۡۚ
ﱿﲀ
فَزَيَّلۡنَا
ﲁ
بَيۡنَهُمۡۖ
ﲂﲃ
وَقَالَ
ﲄ
شُرَكَآؤُهُم
ﲅ
مَّا
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
إِيَّانَا
ﲈ
تَعۡبُدُونَ
ﲉ
٢٨
ﲊ
Vào Ngày mà TA sẽ triệu tập tất cả (loài người), rồi TA phán với những kẻ đa thần: “Các ngươi và thần linh mà các ngươi tổ hợp hãy ở yên vị trí của mình.” Sau đó, TA sẽ tách chúng ra và các thần linh của chúng sẽ nói: “Các ngươi không từng thờ phượng bọn ta.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.