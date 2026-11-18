После упоминания об обитателях Рая Всевышний Аллах поведал о мучениках Преисподней, которые в мирской жизни не приобретают ничего, кроме отвратительного неверия и всевозможных грехов, вызывающих гнев Аллаха. Их воздаянием будет равноценное зло, которое доставит столько неприятностей, сколько они заслужили своими деяниями. Их сердца будут охвачены унижением и страхом перед наказанием Аллаха, от которого их уже никто не сможет избавить. Это унижение будет отражаться на их внешнем виде, и поэтому их лица будут мрачными, словно они покрыты клочьями ночного мрака. Таковы обитатели Адского Пламени, которые никогда не расстанутся с этой обителью. Как же велика разница между этими двумя группами людей! И можно ли найти еще большее различие между людьми?! Всевышний сказал: «Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа. Другие же лица в тот день будут омрачены. Они убедятся в том, что их поразит беда» (75:22–25); «В тот день одни лица будут сиять, смеяться и ликовать. На других же лицах в тот день будет прах, покрывающий их мраком. Это будут неверующие грешники» (80:38–42).