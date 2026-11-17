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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 26
Yunus
26
10:26
۞ للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولايك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ٢٦
۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌۭ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌۭ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٦
۞ لِّلَّذِينَ
ﱁ ﱂ
أَحۡسَنُواْ
ﱃ
ٱلۡحُسۡنَىٰ
ﱄ
وَزِيَادَةٞۖ
ﱅﱆ
وَلَا
ﱇ
يَرۡهَقُ
ﱈ
وُجُوهَهُمۡ
ﱉ
قَتَرٞ
ﱊ
وَلَا
ﱋ
ذِلَّةٌۚ
ﱌﱍ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱎ
أَصۡحَٰبُ
ﱏ
ٱلۡجَنَّةِۖ
ﱐﱑ
هُمۡ
ﱒ
فِيهَا
ﱓ
خَٰلِدُونَ
ﱔ
٢٦
ﱕ
Những người làm tốt sẽ có được phần thưởng tốt và hơn thế nữa. Không có bóng tối nào bao phủ khuôn mặt của họ, cũng không có sự sỉ nhục. Họ là những người bạn của Thiên Đàng, họ sẽ sống trong đó mãi mãi.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.