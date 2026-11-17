Упорствующие неверующие удивляются, почему Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, не были ниспосланы затребованные ими знамения. Они говорят: «Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам. Почему к нему не был ниспослан ангел, который предостерегал бы вместе с ним? Почему ему не даровано сокровище? Почему у него нет сада, из которого он бы вкушал?» (25:7–8); «Они говорят: “Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник; или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки; или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь; или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами; или пока у тебя не будет дома из драгоценностей; или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать”» (17:90–93). О Мухаммад! Когда они потребуют от тебя показать им знамение, скажи: «Аллаху прекрасно известно о положении Своих рабов. Он один управляет ими, руководствуясь Своим знанием и Своей безупречной мудростью, и никто иной не способен распоряжаться властью или знамениями. Подождите, и я подожду вместе с вами. Каждый из нас получит то, что заслужил, и тогда вы увидите, чей исход окажется благоприятным».