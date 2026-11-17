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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 2
Yunus
2
10:2
اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هاذا لساحر مبين ٢
أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍۢ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌۭ مُّبِينٌ ٢
أَكَانَ
ﱈ
لِلنَّاسِ
ﱉ
عَجَبًا
ﱊ
أَنۡ
ﱋ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱌ
إِلَىٰ
ﱍ
رَجُلٖ
ﱎ
مِّنۡهُمۡ
ﱏ
أَنۡ
ﱐ
أَنذِرِ
ﱑ
ٱلنَّاسَ
ﱒ
وَبَشِّرِ
ﱓ
ٱلَّذِينَ
ﱔ
ءَامَنُوٓاْ
ﱕ
أَنَّ
ﱖ
لَهُمۡ
ﱗ
قَدَمَ
ﱘ
صِدۡقٍ
ﱙ
عِندَ
ﱚ
رَبِّهِمۡۗ
ﱛﱜ
قَالَ
ﱝ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱞ
إِنَّ
ﱟ
هَٰذَا
ﱠ
لَسَٰحِرٞ
ﱡ
مُّبِينٌ
ﱢ
٢
ﱣ
Có phải con người lấy làm ngạc nhiên khi TA (Allah) đã mặc khải (Kinh Sách) xuống cho một người đàn ông (xuất thân) từ họ để cảnh báo nhân loại (về hình phạt của Allah) và báo tin mừng cho những người có đức tin rằng họ sẽ được (phần thưởng tốt đẹp) ở nơi Thượng Đế của họ về những gì mà họ gửi đi trước. (Tuy nhiên), những kẻ vô đức tin lại nói: “Rõ ràng đây là một tên phù thủy.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.