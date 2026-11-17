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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 14
Yunus
14
10:14
ثم جعلناكم خلايف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ١٤
ثُمَّ جَعَلْنَـٰكُمْ خَلَـٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٤
ثُمَّ
ﲾ
جَعَلۡنَٰكُمۡ
ﲿ
خَلَٰٓئِفَ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳂ
مِنۢ
ﳃ
بَعۡدِهِمۡ
ﳄ
لِنَنظُرَ
ﳅ
كَيۡفَ
ﳆ
تَعۡمَلُونَ
ﳇ
١٤
ﳈ
Sau đó, TA đã để các ngươi (loài người) thành những người kế thừa trái đất này sau chúng để quan sát các ngươi hành động thế nào (nếu các ngươi làm tốt sẽ được tốt còn nếu các ngươi làm điều xấu sẽ bị điều xấu).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.