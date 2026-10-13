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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 109
Yunus
109
10:109
واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ١٠٩
وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ١٠٩
وَٱتَّبِعۡ
ﱷ
مَا
ﱸ
يُوحَىٰٓ
ﱹ
إِلَيۡكَ
ﱺ
وَٱصۡبِرۡ
ﱻ
حَتَّىٰ
ﱼ
يَحۡكُمَ
ﱽ
ٱللَّهُۚ
ﱾﱿ
وَهُوَ
ﲀ
خَيۡرُ
ﲁ
ٱلۡحَٰكِمِينَ
ﲂ
١٠٩
ﲃ
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy làm theo những gì đã được mặc khải cho Ngươi và Ngươi hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah (thiết lập) cuộc phán xét. Quả thật, Ngài là Đấng Phân Xử ưu việt nhất.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.