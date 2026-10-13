[ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بفهرمه: ئهی خهڵكی ئهوه حهقێكتان لهلایهن پهروهردگارهوه بۆ هاتووه كه قورئانه [ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ] جا ههر كهسێك هیدایهت وهربگرێ ئهوا سوودهكهی بۆ خۆیهتی [ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ] وه ههر كهسێكیش گومڕا بێت و له ڕێگای ڕاست لادات ئهوا زهرهرو زیانی تهنها بۆ خۆیهتی و زهرهر به خوای گهوره ناگهیهنێ [ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (١٠٨) ] وه منیش پارێزهر نیم بتوانم ئیشی ئێوه بپارێزم، یان هیداتتان بدهم بهڵكو تهنها موژدهدهرو ترسێنهرو راگهیهنهرم و حهقم بۆ هێناون.