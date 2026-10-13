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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 104
Yunus
104
10:104
قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولاكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المومنين ١٠٤
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّۢ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٤
قُلۡ
ﲥ
يَٰٓأَيُّهَا
ﲦ
ٱلنَّاسُ
ﲧ
إِن
ﲨ
كُنتُمۡ
ﲩ
فِي
ﲪ
شَكّٖ
ﲫ
مِّن
ﲬ
دِينِي
ﲭ
فَلَآ
ﲮ
أَعۡبُدُ
ﲯ
ٱلَّذِينَ
ﲰ
تَعۡبُدُونَ
ﲱ
مِن
ﲲ
دُونِ
ﲳ
ٱللَّهِ
ﲴ
وَلَٰكِنۡ
ﲵ
أَعۡبُدُ
ﲶ
ٱللَّهَ
ﲷ
ٱلَّذِي
ﲸ
يَتَوَفَّىٰكُمۡۖ
ﲹﲺ
وَأُمِرۡتُ
ﲻ
أَنۡ
ﲼ
أَكُونَ
ﲽ
مِنَ
ﲾ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲿ
١٠٤
ﳀ
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Hỡi nhân loại, nếu các ngươi hoài nghi về tôn giáo của Ta, Ta không thờ phượng các thần linh mà các ngươi thờ phượng ngoài Allah. Ta chỉ thờ phượng một mình Allah, Đấng làm cho các ngươi chết, và Ta được lệnh phải trở thành một người có đức tin.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.