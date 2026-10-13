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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 101
Yunus
101
10:101
قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يومنون ١٠١
قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠١
قُلِ
ﱸ
ٱنظُرُواْ
ﱹ
مَاذَا
ﱺ
فِي
ﱻ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱼ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﱽﱾ
وَمَا
ﱿ
تُغۡنِي
ﲀ
ٱلۡأٓيَٰتُ
ﲁ
وَٱلنُّذُرُ
ﲂ
عَن
ﲃ
قَوۡمٖ
ﲄ
لَّا
ﲅ
يُؤۡمِنُونَ
ﲆ
١٠١
ﲇ
Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ đa thần): “Các ngươi hãy quan sát những gì trong trời đất!” Quả thật, đối với đám người vô đức tin thì cho dù có xuất hiện thêm các dấu hiệu lạ hoặc sự cảnh báo cũng vô ích đối với chúng.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.