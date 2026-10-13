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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 100
Yunus
100
10:100
وما كان لنفس ان تومن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ١٠٠
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠
وَمَا
ﱨ
كَانَ
ﱩ
لِنَفۡسٍ
ﱪ
أَن
ﱫ
تُؤۡمِنَ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
بِإِذۡنِ
ﱮ
ٱللَّهِۚ
ﱯﱰ
وَيَجۡعَلُ
ﱱ
ٱلرِّجۡسَ
ﱲ
عَلَى
ﱳ
ٱلَّذِينَ
ﱴ
لَا
ﱵ
يَعۡقِلُونَ
ﱶ
١٠٠
ﱷ
Không một linh hồn nào có đức tin nếu như không có phép của Allah và Ngài sẽ làm ô uế những ai không chịu dùng não bộ của mình để hiểu (chân lý).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.