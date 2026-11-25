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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 80
Ya-Sin
80
36:80
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠
ٱلَّذِي
ﲝ
جَعَلَ
ﲞ
لَكُم
ﲟ
مِّنَ
ﲠ
ٱلشَّجَرِ
ﲡ
ٱلۡأَخۡضَرِ
ﲢ
نَارٗا
ﲣ
فَإِذَآ
ﲤ
أَنتُم
ﲥ
مِّنۡهُ
ﲦ
تُوقِدُونَ
ﲧ
٨٠
ﲨ
“Đấng đã làm ra lửa cho các ngươi từ một loại cây tươi mà các ngươi dùng để nhúm lửa.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.