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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 79
Ya-Sin
79
36:79
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم ٧٩
قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩
قُلۡ
ﲑ
يُحۡيِيهَا
ﲒ
ٱلَّذِيٓ
ﲓ
أَنشَأَهَآ
ﲔ
أَوَّلَ
ﲕ
مَرَّةٖۖ
ﲖﲗ
وَهُوَ
ﲘ
بِكُلِّ
ﲙ
خَلۡقٍ
ﲚ
عَلِيمٌ
ﲛ
٧٩
ﲜ
Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói: “Đấng đã tạo hóa chúng lúc ban đầu sẽ làm cho chúng sống lại. Bởi vì, Ngài thông toàn tất cả việc tạo hóa.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.