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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 78
Ya-Sin
78
36:78
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ٧٨
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًۭا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌۭ ٧٨
وَضَرَبَ
ﲄ
لَنَا
ﲅ
مَثَلٗا
ﲆ
وَنَسِيَ
ﲇ
خَلۡقَهُۥۖ
ﲈﲉ
قَالَ
ﲊ
مَن
ﲋ
يُحۡيِ
ﲌ
ٱلۡعِظَٰمَ
ﲍ
وَهِيَ
ﲎ
رَمِيمٞ
ﲏ
٧٨
ﲐ
Y đưa ra hình ảnh thí dụ cho TA nhưng lại quên mất sự tạo hóa của mình (khi y đã được TA tạo ra từ cái không là gì). Y bảo: “Ai có thể làm sống lại những khúc xương khi chúng đã rã mục?”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.