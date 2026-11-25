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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 74
Ya-Sin
74
36:74
واتخذوا من دون الله الهة لعلهم ينصرون ٧٤
وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةًۭ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ٧٤
وَٱتَّخَذُواْ
ﱝ
مِن
ﱞ
دُونِ
ﱟ
ٱللَّهِ
ﱠ
ءَالِهَةٗ
ﱡ
لَّعَلَّهُمۡ
ﱢ
يُنصَرُونَ
ﱣ
٧٤
ﱤ
(Những kẻ đa thần) đã thờ phượng các thần linh khác ngoài Allah với hy vọng được chúng phù hộ và trợ giúp.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.