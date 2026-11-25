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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 66
Ya-Sin
66
36:66
ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ٦٦
وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ٦٦
وَلَوۡ
ﲜ
نَشَآءُ
ﲝ
لَطَمَسۡنَا
ﲞ
عَلَىٰٓ
ﲟ
أَعۡيُنِهِمۡ
ﲠ
فَٱسۡتَبَقُواْ
ﲡ
ٱلصِّرَٰطَ
ﲢ
فَأَنَّىٰ
ﲣ
يُبۡصِرُونَ
ﲤ
٦٦
ﲥ
Nếu muốn, TA sẽ lấy đi cặp mắt của chúng rồi chúng tranh nhau qua cầu Sirat, xem chúng làm sao có thể nhìn thấy.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.