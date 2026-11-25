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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 62
Ya-Sin
62
36:62
ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون ٦٢
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّۭا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ ٦٢
وَلَقَدۡ
ﱺ
أَضَلَّ
ﱻ
مِنكُمۡ
ﱼ
جِبِلّٗا
ﱽ
كَثِيرًاۖ
ﱾﱿ
أَفَلَمۡ
ﲀ
تَكُونُواْ
ﲁ
تَعۡقِلُونَ
ﲂ
٦٢
ﲃ
“(Chẳng phải TA đã bảo các ngươi) rằng quả thật, nó (Shaytan) đã dẫn đa số các ngươi đi lạc. Vậy mà các ngươi không chịu hiểu!”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.