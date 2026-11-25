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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 42
Ya-Sin
42
36:42
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ٤٢
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ٤٢
وَخَلَقۡنَا
ﱊ
لَهُم
ﱋ
مِّن
ﱌ
مِّثۡلِهِۦ
ﱍ
مَا
ﱎ
يَرۡكَبُونَ
ﱏ
٤٢
ﱐ
TA đã tạo cho họ các loại phương tiện tương tự (con thuyền của Nuh) để họ dùng (di chuyển trên biển).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.