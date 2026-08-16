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Tafsir: Taha 20:93
Taha
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
تَتَّبِعَنِۖ
أَفَعَصَيۡتَ
أَمۡرِي
٩٣
“Sao anh không tuân theo Tôi? Có phải anh đã làm trái lệnh Tôi đúng không?”
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Al-Sa'di
Почему ты не поспешил сообщить мне о случившемся? Неужели ты ослушался моих наставлений? Дело в том, что прежде Муса сказал Харуну: «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие» (7:142). Выражая свое порицание брату, Муса взял его за голову и начал дергать его за бороду. Тогда Харун попытался ублажить родного брата и назвал его сыном своей матери.