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Tafsir: Taha 20:93
Taha
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
تَتَّبِعَنِۖ
أَفَعَصَيۡتَ
أَمۡرِي
٩٣
“Sao anh không tuân theo Tôi? Có phải anh đã làm trái lệnh Tôi đúng không?”
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[
أَلَّا تَتَّبِعَنِ
] بۆچی شوێنى من نهكهوتیت و خێرا پێت نهوتم؟ [
أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٣)
] ئایا تۆ سهرپێچی فهرمانی منت كرد وه لای ئهمان مایتهوه كه گوێلك ئهپهرستن.