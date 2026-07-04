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Taha
83
20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣
۞ وَمَآ
أَعۡجَلَكَ
عَن
قَوۡمِكَ
يَٰمُوسَىٰ
٨٣
(Allah phán bảo khi Musa đến): “Điều gì làm Ngươi vội vã đến đây trước người dân của Ngươi, hỡi Musa?”
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Koyas Miah
Theo
2 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 20:83
The context of this ayah, I believe, is after Musa (as) and his people were saved from Pharoah, Musa (as) went ahead of his people so he could attend his appointed meeting with Allah. In the time he was away, his people began worshipping the calf.
On reflection, the ayah – and the question of 'rushing / hastening' – has a double meaning for me:
1) 'What made you rush?' - i.e. Intention: Sometimes in life, we rush ahead, enthusiastically seeki...
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