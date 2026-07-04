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Taha
79
20:79
واضل فرعون قومه وما هدى ٧٩
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ٧٩
وَأَضَلَّ
فِرۡعَوۡنُ
قَوۡمَهُۥ
وَمَا
هَدَىٰ
٧٩
Pha-ra-ông đã đưa dân chúng của hắn lạc lối và đã không hướng dẫn họ.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَضَلَّ فِرۡعَوۡنُ قَوۡمَهُۥ﴾ بِدُعَائِهِمْ إلَى عِبَادَته ﴿وَمَا هَدَىٰ ٧٩﴾ بَلْ أَوْقَعَهُمْ فِي الْهَلَاك خِلَاف قَوْله {وَمَاۤ أَهۡدِیكُمۡ إِلَّا سَبِیلَ ٱلرَّشَادِ}