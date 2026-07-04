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Taha
77
20:77
ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ٧٧
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًۭا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًۭا لَّا تَخَـٰفُ دَرَكًۭا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧
وَلَقَدۡ
أَوۡحَيۡنَآ
إِلَىٰ
مُوسَىٰٓ
أَنۡ
أَسۡرِ
بِعِبَادِي
فَٱضۡرِبۡ
لَهُمۡ
طَرِيقٗا
فِي
ٱلۡبَحۡرِ
يَبَسٗا
لَّا
تَخَٰفُ
دَرَكٗا
وَلَا
تَخۡشَىٰ
٧٧
Quả thật, TA đã mặc khải cho Musa: “Ngươi hãy đưa các bầy tôi của TA ra đi trong đêm và Ngươi hãy đánh (chiếc gậy của Ngươi xuống) để làm thành một con đường khô ráo cho họ băng qua biển. Ngươi chớ sợ bị đuổi kịp và cũng chớ lo (bị chết chìm).”
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Rebar Kurdish Tafsir
{موعجیزەیەكی تری موسا پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
] دواى ئهوهى كه فیرعهون رێگاى نهدا موسى-
صلی الله علیه وسلم
- بهنى ئیسرائیل لهگهڵ خۆى بهرێت خوای گهوره دهفهرمووێ: به دڵنیایى وهحیمان بۆ موسا -
صلی الله علیه وسلم
- نارد كه بهندهكانی من ئهوانهی كه له میصرن بهشهو به نهێنی دهریان بكهو رزگاریان بكه له ژێر دهستى فیرعهون و كهس ههستتان پێ نهكات [
فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا
] لهناو دهریاشدا خوای گهوره ڕێگایهكی وشكیان بۆ ئهكاتهوه كاتێك به گۆچانهكهى دهستت دهدهیت به دهریاكهدا [
لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (٧٧)
] له ڕێگایهكی ئهمین كه ناترسێی كه دوژمن پێتان بگات، یاخود ترسی فیرعهون و سهربازانیت نابێت، یان ترسی دهریاكهت نابێت.