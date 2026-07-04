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Taha
75
20:75
ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات فاولايك لهم الدرجات العلى ٧٥
وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًۭا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَـٰتُ ٱلْعُلَىٰ ٧٥
وَمَن
يَأۡتِهِۦ
مُؤۡمِنٗا
قَدۡ
عَمِلَ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
لَهُمُ
ٱلدَّرَجَٰتُ
ٱلۡعُلَىٰ
٧٥
Còn người nào đến trình diện Ngài như một người có đức tin và hành thiện thì họ sẽ là những người được ban thưởng cấp bậc ưu hạng.
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Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
A Siddiqui
Theo
6 năm trước
·
Tham chiếu
Surah 108 và Ayah 5:85, 20:75-76, 10:9, 47:15
Next time you go for a hike near a river or stream, take a few minutes (if it's safe!) to close your eyes, and imagine that you are hearing the rivers that flow in Jennah.
Imagine, for a moment, that all of the pain, fatigue, and heatbreak of this dunya has been removed from you and you can finally rest in a state of tranquility and bliss. Ask Allah to admit you into His paradise.
Then open your eyes and resume back on the path, knowing that yo...
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