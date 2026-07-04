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Taha
72
20:72
قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هاذه الحياة الدنيا ٧٢
قَالُوا۟ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ٧٢
قَالُواْ
لَن
نُّؤۡثِرَكَ
عَلَىٰ
مَا
جَآءَنَا
مِنَ
ٱلۡبَيِّنَٰتِ
وَٱلَّذِي
فَطَرَنَاۖ
فَٱقۡضِ
مَآ
أَنتَ
قَاضٍۖ
إِنَّمَا
تَقۡضِي
هَٰذِهِ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ٱلدُّنۡيَآ
٧٢
(Các tên pháp sư của Pha-ra-ông) đáp: “(Giờ) chúng tôi sẽ không bao giờ xem ngài trọng hơn những bằng chứng rõ rệt đã đến với chúng tôi và cũng không xem ngài trọng hơn Đấng đã sáng tạo ra chúng tôi. Cho nên, ngài cứ quyết định làm điều gì ngài muốn; bởi quả thật, ngài cũng chỉ có thể định đoạt điều gì liên quan đến đời sống trần tục này mà thôi!”
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Amer Abbas
Theo
7 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 82:4-6, 23:99-109, 20:72, 39:30
Loved this fb post by Br. Hisham Abdallah - So I will repost it here, then correlate with some ayahs that come to mind:
I am not going to sugar coat this:
- This life temporary
- This life is a test
- Once this life ends, eternity (Hereafter) begins
- Our conduct in this life has consequences in the Hereafter
- All our deeds, whether of the heart or of the limbs are recorded and will be made available for us to see in the Hereafter
- The deeds o...
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16
1
Sherene Mansor
Theo
4 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 20:70-72
Where do you stand in the presence of Wahy?
The magicians of Firaun's court "threw" their bodies in prostration the moment they realised that they were in the presence of Divine Revelation.
They declared their faith to the God of Harun and Musa simultaneously rejecting Firaun claims of lordship over them.
When threatened with violent deaths, they slapped a humiliating remark like spit at the tyrant's face :
"So do whatever you want! Your auth...
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14
2
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