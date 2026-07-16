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Taha
69
20:69
والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ٦٩
وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَـٰحِرٍۢ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ٦٩
وَأَلۡقِ
مَا
فِي
يَمِينِكَ
تَلۡقَفۡ
مَا
صَنَعُوٓاْۖ
إِنَّمَا
صَنَعُواْ
كَيۡدُ
سَٰحِرٖۖ
وَلَا
يُفۡلِحُ
ٱلسَّاحِرُ
حَيۡثُ
أَتَىٰ
٦٩
“Ngươi hãy ném chiếc gậy trong tay phải của ngươi xuống, nó sẽ nuốt hết những vật mà họ đã làm ra. Quả thật, vật mà họ đã làm chẳng qua chỉ là trò ảo thuật. Và nhà ảo thuật sẽ không thành công dù từ đâu đến đi chăng nữa.”
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ
] ئهوهی له دهستت دایه كه گۆچانهكهیه ههڵی بده [
تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا
] ههموو مارو ههژدیهاكانی ئهوان قوت ئهدات كه خۆی له حهقیقهتدا گۆچان و حهبله بهڵام له پێش چاوی خهڵك بووه به مارو ههژدیها ئهگهر نا نهبووهو حهقیقهتی نیه [
إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ
] ئهوهی ئهوان كردوویانه تهنها فڕوفێڵێكی ساحیرهو سیحرو جادووه هیچ شتێكی تر نیه تهنها خهیاڵه له پێش چاوی خهڵكى وایان كردووه [
وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (٦٩)
] وه ساحیریش ههرگیز سهرفراز نابێ بهو سیحرهی كه ئهیكات.