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Taha
62
20:62
فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى ٦٢
فَتَنَـٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ٦٢
فَتَنَٰزَعُوٓاْ
أَمۡرَهُم
بَيۡنَهُمۡ
وَأَسَرُّواْ
ٱلنَّجۡوَىٰ
٦٢
Rồi họ bàn cãi với nhau về công việc của họ và giấu kín cuộc mật nghị.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
] ساحیرهكانیش كاتێك كه گوێیان له قسهی موسا بوو لهناو یهكدا گفتوگۆو ڕاوێژیان كردو كێشه كهوته نێوانیان و ههندێكیان وتیان ئهمه قسهى ساحیر نیهو قسهى پێغهمبهره [
وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (٦٢)
] وه به چپه چپ له نێوان خۆیاندا قسهیان كرد.