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Taha
60
20:60
فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى ٦٠
فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ٦٠
فَتَوَلَّىٰ
فِرۡعَوۡنُ
فَجَمَعَ
كَيۡدَهُۥ
ثُمَّ
أَتَىٰ
٦٠
Vậy là Pha-ra-ông lui về, tính toán kế hoạch rồi đến nơi hẹn.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (٦٠)
] فیرعهونیش ڕۆیشت و نهخشهو پیلانی خۆی كۆ كردهوهو پاشان ههموو ساحیرهكانی هێناو هات بۆ شوێن و كاتی دیاریكراو.