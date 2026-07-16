Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
59
20:59
قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ٥٩
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًۭى ٥٩
قَالَ
مَوۡعِدُكُمۡ
يَوۡمُ
ٱلزِّينَةِ
وَأَن
يُحۡشَرَ
ٱلنَّاسُ
ضُحٗى
٥٩
(Musa) nói: “Hẹn quí ngài vào Ngày Đại Hội và quí ngài hãy triệu tập dân chúng vào lúc mặt trời đã lên cao khoảng một sào.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ
] موساش -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: مهوعیدو ڕۆژی بهیهكگهیشتنمان ڕۆژی جهژن بێ لهبهر ئهوهی خهڵك ههمووی خۆی ئاماده ئهكات و ههمووی ئهیبینێ [
وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (٥٩)
] وه با له چێشتهنگاودا بێت كه دونیا رووناكه نهك له شهودا بێت و خهڵك گومانی ههبێ له موعجیزهكهیدا.